Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mensah kararı!
Beşiktaş’ta, Kayserispor’dan 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah’ın opsiyonunun kullanılmaması kararı alındı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılara sezon başında Kayserispor'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.
Ganalı futbolcu, son olarak Ankaragücü'yle oynanan mücadeledeki etkisiz görüntüsüyle takımdaki kredisini iyice bitirdi.
17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, 84'te yerini Dorukhan Toköz'e bırakmıştı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, saha içinde varlık gösteremeyen Mensah'ın, sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmaması raporunu verdiği öğrenildi.
Ganalı orta saha bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.
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