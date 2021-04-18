18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mensah kararı!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Mensah kararı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

’ta, ’dan 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan ’ın opsiyonunun kullanılmaması kararı alındı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Siyah beyazlılara sezon başında 'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan , formasıyla ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

futbolcu, son olarak 'yle oynanan mücadeledeki etkisiz görüntüsüyle takımdaki kredisini iyice bitirdi.

17. dakikada 'un yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, 84'te yerini 'e bırakmıştı.

Teknik Direktör 'ın, saha içinde varlık gösteremeyen Mensah'ın, sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmaması raporunu verdiği öğrenildi.

Ganalı orta saha bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.

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