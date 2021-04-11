11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı

Kartal'a kötü haber! Cenk Tosun...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta maçında sakatlanan ve diz kapağı çıkan , sezonu kapattı.

'ta şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların golcü futbolcusu, mücadelesinin 75. dakikasında dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki futbolcu yerini 'ye bıraktı.

SEZONU KAPATTI!
Diz kapağının çıktığı öğrenilen Cenk Tosun ambulansla uçağa götürülürken, yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Cenk Tosun ambulansla uçağa götürüldü

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