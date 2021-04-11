11 Nisan 2021, Pazar
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SEZONU KAPATTI!
Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçında sakatlanan ve diz kapağı çıkan Cenk Tosun, sezonu kapattı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Siyah beyazlıların golcü futbolcusu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin 75. dakikasında dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki futbolcu yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.
SEZONU KAPATTI!
Diz kapağının çıktığı öğrenilen Cenk Tosun ambulansla uçağa götürülürken, yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.
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