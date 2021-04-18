Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı sürdürdü. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarını sürdüren Vincent Aboubakar'ın, Yiğidolar'a karşı forma giyebileceği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

ABOUBAKAR SİVAS'A HAZIR

Siyah beyazlılarda, Vincent Aboubakar takımla beraber çalışmalarına devam etti.

Kamerunlu golcünün Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında görev yapamadı.

BAŞKAN ÇEBİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Demir ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer de bugün gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

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