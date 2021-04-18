18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Aboubakar hazır kıta!

Aboubakar hazır kıta!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

, ’in 36. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı sürdürdü. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarını sürdüren Vincent 'ın, Yiğidolar'a karşı forma giyebileceği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'nde gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

ABOUBAKAR SİVAS'A HAZIR

Siyah beyazlılarda, Vincent takımla beraber çalışmalarına devam etti.

Kamerunlu golcünün mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle 'ın , , ve maçlarında görev yapamadı.

BAŞKAN ÇEBİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Başkanı , Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi de bugün gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

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