Son dakika spor haberi: Rizespor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Kara Kartal ligde son haftalara girilirken liderlik koltuğunu riske atmak istemiyor. Rizespor ise hanesine bir 3 puan daha yazarak düşme korkusundan kurtulmanın peşinde. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

📺 RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı, saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ, RİZE'DEKİ SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

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