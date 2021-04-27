27 Nisan 2021, Salı
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Son dakika: Beşiktaş'a müjdeli haber geldi! Cyle Larin kadroya dahil edildi...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş kanadında olumlu gelişmeler yaşandı. Cyle Larin, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.
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