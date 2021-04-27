27 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'a müjdeli haber geldi! Cyle Larin kadroya dahil edildi...

Beşiktaş'a müjdeli haber geldi! Cyle Larin...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Beşiktaş kanadında olumlu gelişmeler yaşandı. , maçının kadrosuna dahil edildi.

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