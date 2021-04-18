18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın beraberliği böyle yorumladı! "Yol kazası"

Yalçın'dan beraberlik yorumu! Yol kazası
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör , beraberliği "yol kazası" olarakn nitelendirdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig lideri , A.Gücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir avantajı kullanamadı. 'ta oynanan karşılaşmada Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan 'ın öğrencileri, kötü oyun sonrası 1 puana razı oldu. Başarılı teknik adam, alınan bu beraberliğe rağmen oyuncularına moral vermeyi ihmal etmedi.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Maç sonrası basın toplantısında "Galibiyetini hak eden bir oyun oynamadık" özeleştirisini yapan Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı özel görüşmede ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için hesapta olmayan bir kayıp oldu. Ama uzun yolda bazen böyle kazalar olur. Rakiplerimiz de bu tür kayıplar yaşayacaktır. Avantaj kaybettik, o kadar. Bu maçı bırakın artık. 4 gün içinde çok önemli 2 maçımız var. Bunları kazanalım, bu beraberliği telafi edelim."

Beşiktaş, son 5 maçta 3'üncü kez puan kaybetti. Önce F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan , ardından Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Alanyaspor 3-0 ve BB Erzurumspor'u 4-2 yenen siyahbeyazlılar, önceki akşam A.Gücü ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 7 puan kaybetmiş oldu.

GOLCÜLER ARANDI

Beşiktaş, A.Gücü maçında 'ın ve sadece 3 maç oynasa bile 'un yokluğunu çok net bir şekilde hissetti. Beşiktaş, Cyle Larin'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da berabere kaldı. 26 yaşındaki futbolcu bu 7 maçta 2 gol attı. Cyle Larin sol açık oynadığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması! Durumu belli oldu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ljajic kararı verildi! Kalan haftalarda... Ljajic kararı verildi! Kalan haftalarda...
Beşiktaş'ın gözü Aboubakar'da! Son 4 maçta... Beşiktaş'ın gözü Aboubakar'da! Son 4 maçta...
2 yıldız Yalçın'ın hedefinde! Performansları... 2 yıldız Yalçın'ın hedefinde! Performansları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör