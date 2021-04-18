Beşiktaş'ta Sergen Yalçın beraberliği böyle yorumladı! "Yol kazası"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, beraberliği "yol kazası" olarakn nitelendirdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig lideri Beşiktaş, A.Gücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir avantajı kullanamadı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, kötü oyun sonrası 1 puana razı oldu. Başarılı teknik adam, alınan bu beraberliğe rağmen oyuncularına moral vermeyi ihmal etmedi.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Maç sonrası basın toplantısında "Galibiyetini hak eden bir oyun oynamadık" özeleştirisini yapan Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı özel görüşmede ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için hesapta olmayan bir kayıp oldu. Ama uzun yolda bazen böyle kazalar olur. Rakiplerimiz de bu tür kayıplar yaşayacaktır. Avantaj kaybettik, o kadar. Bu maçı bırakın artık. 4 gün içinde çok önemli 2 maçımız var. Bunları kazanalım, bu beraberliği telafi edelim."

Beşiktaş, son 5 maçta 3'üncü kez puan kaybetti. Önce F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan Kartal, ardından Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Alanyaspor 3-0 ve BB Erzurumspor'u 4-2 yenen siyahbeyazlılar, önceki akşam A.Gücü ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 7 puan kaybetmiş oldu.

GOLCÜLER ARANDI

Beşiktaş, A.Gücü maçında Aboubakar'ın ve sadece 3 maç oynasa bile Cenk Tosun'un yokluğunu çok net bir şekilde hissetti. Beşiktaş, Cyle Larin'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da berabere kaldı. 26 yaşındaki futbolcu bu 7 maçta 2 gol attı. Cyle Larin sol açık oynadığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı.

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