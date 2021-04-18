18 Nisan 2021, Pazar
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Beşiktaş'a Aboubakar'dan iyi haber! Sivasspor maçında...
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Vincent Aboubakar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyebilir. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar'dan, Sivasspor maçı öncesinde siyah-beyazlı takıma müjdeli haber geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar'ın takımla birlikte çalışmalara başladı. Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ın salı günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
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