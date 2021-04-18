18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Aboubakar'dan iyi haber! Sivasspor maçında...

Aboubakar'da flaş gelişme! Sivasspor maçında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Vincent Aboubakar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçında forma giyebilir. | Son dakika haberleri (BJK spor haberi)

'ta sakatlığını atlatan Vincent Aboubakar'dan, maçı öncesinde siyah-beyazlı takıma müjdeli haber geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar'ın takımla birlikte çalışmalara başladı. Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ın salı günü Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda yer alacak. Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

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