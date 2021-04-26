26 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'a Atiba'dan müjdeli haber! O maçla sahalara dönecek
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştı. Siyah-beyazlılara Kanadalı orta sahadan müjdeli haber geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın son oynadığı Kayserispor maçında kamp kadrosunda yer alan fakat maç kadrosuna dahil edilmeyen Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi.
Kanadalı orta saha, ligin 38. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları için takımla çalışmalara başlarken, bu mücadeleyle birlikte sahalara döneceği ve ilk 11'de başlayacağı aktarıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig