Beşiktaş'a Atiba'dan müjdeli haber! O maçla sahalara dönecek

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta Atiba, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştı. Siyah-beyazlılara Kanadalı orta sahadan müjdeli haber geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın son oynadığı Kayserispor maçında kamp kadrosunda yer alan fakat maç kadrosuna dahil edilmeyen Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi.

Kanadalı orta saha, ligin 38. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları için takımla çalışmalara başlarken, bu mücadeleyle birlikte sahalara döneceği ve ilk 11'de başlayacağı aktarıldı.

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