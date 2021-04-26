26 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Atiba'dan müjdeli haber! O maçla sahalara dönecek

Atiba'dan müjdeli haber! O maçla sahalara dönecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'in 37. haftasında 'u 3-1'lik skorla mağlup eden 'ta , sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştı. Siyah-beyazlılara Kanadalı orta sahadan müjdeli haber geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın son oynadığı maçında kamp kadrosunda yer alan fakat maç kadrosuna dahil edilmeyen 'dan iyi haber geldi.

Kanadalı orta saha, ligin 38. haftasında oynanacak maçı hazırlıkları için takımla çalışmalara başlarken, bu mücadeleyle birlikte sahalara döneceği ve ilk 11'de başlayacağı aktarıldı.

Atiba o maçta sahalara dönüyor! Larin ise... o maçta sahalara dönüyor! ise...

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