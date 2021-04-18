18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 2 yıldız Sergen Yalçın'ın hedefinde! Performansları...

2 yıldız Yalçın'ın hedefinde! Performansları...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşikta, lider konumda bulunmasına karşın 2 puandan oldu. Siyah-beyazlılarda teknik adam 2 yıldızı hedefine alırken, performansları kötü gitmesi halinde kara listeye alacak. İşte o futbolcular... | Son dakika haberleri (BJK spor haberi)

maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou, saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör , kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışında , ve A.Gücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.

Yalçın'dan beraberlik yorumu! haberin devamı

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