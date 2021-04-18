18 Nisan 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta 2 yıldız Sergen Yalçın'ın hedefinde! Performansları...
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşikta, lider konumda bulunmasına karşın 2 puandan oldu. Siyah-beyazlılarda teknik adam Sergen Yalçın 2 yıldızı hedefine alırken, performansları kötü gitmesi halinde kara listeye alacak. İşte o futbolcular... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ankaragücü maçında artistik bir vuruşla penaltı kaçıran N'Koudou, saç baş yoldururken, Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Mensah da kötü performansı nedeniyle ikinci devre kenara alındı. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, kalmasını istemediği isimlerin arasına şimdiden Mensah'ın adını yazdı. Kalan haftalarda N'Koudou'nun da kötü performansına devam etmesi halinde kara listeye alınacağı belirtildi. Bu iki ismin dışında Rıdvan Yılmaz, Welinton ve Larin A.Gücü maçı performansları yetersiz bulunan diğer oyuncular oldu.
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