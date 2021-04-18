18 Nisan 2021, Pazar
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11 puandan şampiyonluğu verdi
Kartal o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.
Kalan maçları da bir hayli zor
Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü Sivas deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, Hatay gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken Galatasaray deplasmanına da çıkacak. (Takvim)
Beşiktaş'ta büyük panik! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ta taraftarlar kötü futbol nedeniyle “Acaba şampiyonluk kaçacak mı?” endişesi taşıyor. Sergen Yalçın ise oyuncularına psikolojik destek veriyor. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-Beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 2004'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.
11 puandan şampiyonluğu verdi
Kartal o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.
Kalan maçları da bir hayli zor
Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü Sivas deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, Hatay gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken Galatasaray deplasmanına da çıkacak. (Takvim)
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