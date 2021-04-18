18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta büyük panik! Sergen Yalçın...

Kartal'da büyük panik! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'ta taraftarlar kötü futbol nedeniyle “Acaba şampiyonluk kaçacak mı?” endişesi taşıyor. ise oyuncularına psikolojik destek veriyor. ()

'ta büyük panik… Son 5 haftada 7 puan kaybeden Siyah-Beyazlılar'da taraftarlar umutsuzluğa kapılmış durumda… Taraftarlar, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra kötü futbol nedeniyle gergin... Özellikle yıldız oyuncuların performanslarının düşmesi nedeniyle taraftarlar endişelerini dile getiriyor. Siyah-Beyazlılar, "Acaba şampiyonluğu yine 2004'te olduğu gibi kaybedecek miyiz?" yorumları yapıyor.

11 puandan şampiyonluğu verdi

o sezon 11 puanla önde olmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırmıştı... Siyah- Beyazlılar'da 'ın da panik havasının dağılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Başarılı teknik adamın oyuncularıyla tek tek görüştüğü ve kötü oyunun nedenlerini araştırdığı öğrenildi.

Kalan maçları da bir hayli zor

Son 5 haftada kazandığı maçlarda bile zorlanan Beşiktaş'ın kalan maçları da bir hayli zor. Kara Kartal, Salı günü deplasmanına çıkacak… Beşiktaş, gibi ligin güçlü takımlarından biriyle içerde oynarken deplasmanına da çıkacak. ()
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