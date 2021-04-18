18 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için karar verildi! Kalan haftalarda...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic için kararını verdi. Deneyimli teknik adam, gelecek haftalarda Sırp yıldıza forma vermeyi planlamıyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için karar verildi! Kalan haftalarda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

'ta teknik direktör 'dan flaş bir hamle geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 'in üzerini çizdi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için karar verildi! Kalan haftalarda...

Fotomaç'ın haberine göre; 'ın sakatlanmasının ardından başarılı teknik adam yerine 'ı sahaya sürdü; maç sonunda da bu durumu; "Ljajic'i de kullanabilirdik. Daha önce ona da şans verdik ama beklediğimiz performansın altında kaldı" diyerek açıkladı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için karar verildi! Kalan haftalarda...

ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR!
'ın ligin geri kalan bölümünde çok zor durumda kalmazsa 'e bir daha şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için karar verildi! Kalan haftalarda...

Bu sezon 'de 16 maça çıkan , bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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