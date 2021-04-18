Beşiktaş'ta Adem Ljajic için karar verildi! Kalan haftalarda...
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic için kararını verdi. Deneyimli teknik adam, gelecek haftalarda Sırp yıldıza forma vermeyi planlamıyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Adem Ljajic'in üzerini çizdi.
ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR!
Sergen Yalçın'ın ligin geri kalan bölümünde çok zor durumda kalmazsa Ljajic'e bir daha şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.
Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Adem Ljajic, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
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