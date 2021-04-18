Beşiktaş'ta Adem Ljajic için karar verildi! Kalan haftalarda...

Fotomaç'ın haberine göre; Oğuzhan'ın sakatlanmasının ardından başarılı teknik adam Ljajic yerine Mensah'ı sahaya sürdü; maç sonunda da bu durumu; "Ljajic'i de kullanabilirdik. Daha önce ona da şans verdik ama beklediğimiz performansın altında kaldı" diyerek açıkladı.

