Son dakika spor haberi: Cenk Tosun teşekkür etti!

Beşiktaş'ta, Erzurumspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, Ankaragücü maçında takım arkadaşlarının yaptığı jest için teşekkür mesajı yayınladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı futbolcular, Ankaragücü maçında atılan ilk golden sonra Cenk Tosun'un formasıyla sevinç yaşamışlardı.

Cenk Tosun'dan da bu jest sonrası teşekkür mesajı geldi.

İşte Cenk Tosun'un yaptığı açıklama:

"Bu güzel jest için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umuyorum en kısa zamanda bunu da atlatacağım. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler."

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ