17 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun teşekkür etti!

Cenk Tosun teşekkür etti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'ta, maçında sakatlanan ve sezonu kapatan , sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, maçında takım arkadaşlarının yaptığı jest için teşekkür mesajı yayınladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Siyah beyazlı futbolcular, maçında atılan ilk golden sonra 'un formasıyla sevinç yaşamışlardı.

Cenk Tosun'dan da bu jest sonrası teşekkür mesajı geldi.

İşte Cenk Tosun'un yaptığı açıklama:

"Bu güzel jest için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umuyorum en kısa zamanda bunu da atlatacağım. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler."

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