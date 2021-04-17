17 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Cenk Tosun teşekkür etti!
Beşiktaş'ta, Erzurumspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu, Ankaragücü maçında takım arkadaşlarının yaptığı jest için teşekkür mesajı yayınladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlı futbolcular, Ankaragücü maçında atılan ilk golden sonra Cenk Tosun'un formasıyla sevinç yaşamışlardı.
Cenk Tosun'dan da bu jest sonrası teşekkür mesajı geldi.
İşte Cenk Tosun'un yaptığı açıklama:
"Bu güzel jest için bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umuyorum en kısa zamanda bunu da atlatacağım. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga