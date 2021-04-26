26 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta bir yandan da gelecek sezon planlamasına yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan genç yıldız için transferde öne geçti. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'de şampiyonluk hedefinde olan 'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Belirlediği mali kriterlerden taviz vermeyecek olan , gelecek vaat eden potansiyeli yüksek isimleri gündeminde tutuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

İlerleyen dönemde kulübe bonservis getirisi sağlayabilecek yıldız adaylarını hedefine alan 'ta gözler futbolcu fabrikası 'ya çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Bir süredir ön libero mevkisi için temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlı yönetim, daha önce de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Hedefteki isimler için düğmeye basan , ezeli rakibi 'ın da gündemine gelen 'nun orta saha oyuncusu 'ü kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

SAVUNMADA DA GÖREV YAPABİLİYOR!
Asıl mevkisi ön libero olan , pozisyonunda da görev alabiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Bu sezon formasıyla . Lig'de 26 maça çıkan Oğulcan, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Transfer hedeflerinden bahseden genç futbolcu, 'e transfer olmayı ve daha sonrasında hedefinin Avrupa olduğunu ifade etti.

İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

"SÜPER LİG BENİM İÇİN BASAMAK"
"Geçtiğimiz ara transfer döneminde başta olmak üzere adı ile de adı anılan Oğulcan, "Tabii ki kulübümün menfaatleri doğrultusunda 'e veya Avrupa'ya transfer olmak istiyorum."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan transferde dev hamle! Galatasaray...

Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. 'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya gideceğime inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı."

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