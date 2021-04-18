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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gözü Aboubakar'da! Son 4 maçta...

Beşiktaş'ın gözü Aboubakar'da! Son 4 maçta...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'ta yıldız futbolcu Aboubakar'ın takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. , ağrıları nüksetmemesi halinde talebesini maçında oynatmayı planlıyor. ()

, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, 'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti. 2-2 biten maçında bütün gollerin rakip oyunculardan gelmesi ise hücumda yaşanan kısırlığı bir kez daha su yüzüne çıkardı. Bu süreçte sol kanattan forvete geçen , beklentileri karşılayamadı. Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. forvet, dün takımla çalışmalara başladı. 'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi. ()
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