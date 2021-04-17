Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! Napoli'ye gidebilir...
Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol savunmacının menajeri, Montero'nun sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ve Napoli'yle anlaşabileceklerini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlıların sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun menajeri Alejandro Camano, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
İtalyan menajer, Montero'nun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklarken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmenin ardından transfer için son kararı vereceğini açıkladı.
İşte Montero'nun menajeri Camano'nun açıklamaları:
"Montero'nun transferine ilişkin Napoli ile konuşabilirim. Şu anda kendisiyle ilgilenen tüm takımlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek. Onun iyi bir sol ayağı var. Türkiye'de oynamak onun için çok iyi bir deneyim oldu. Harika bir sezon geçiriyor ve umarım takımı şampiyon olur. Atletico'ya döndüğümüzde Diego Simeone ile konuşacağım. Napoli konusuna gelecek olursak, neden olmasın? Tabii ki olabilir" ifadelerinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga