Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! Napoli'ye gidebilir...

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol savunmacının menajeri, Montero'nun sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ve Napoli'yle anlaşabileceklerini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah beyazlıların sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun menajeri Alejandro Camano, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İtalyan menajer, Montero'nun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklarken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmenin ardından transfer için son kararı vereceğini açıkladı.

İşte Montero'nun menajeri Camano'nun açıklamaları:

"Montero'nun transferine ilişkin Napoli ile konuşabilirim. Şu anda kendisiyle ilgilenen tüm takımlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek. Onun iyi bir sol ayağı var. Türkiye'de oynamak onun için çok iyi bir deneyim oldu. Harika bir sezon geçiriyor ve umarım takımı şampiyon olur. Atletico'ya döndüğümüzde Diego Simeone ile konuşacağım. Napoli konusuna gelecek olursak, neden olmasın? Tabii ki olabilir" ifadelerinde bulundu.

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