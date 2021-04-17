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BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! Napoli'ye gidebilir...

Beşiktaşlı yıldızın menajeri açıkladı! Napoli'ye gidebilir...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'ın sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol savunmacının menajeri, Montero'nun sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ve 'yle anlaşabileceklerini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Siyah beyazlıların sezon başında 'den kiraladığı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.


İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun menajeri , basınına açıklamalarda bulundu.

İtalyan menajer, Montero'nun sezon sonunda 'tan ayrılacağını açıklarken, Madrid Teknik Direktörü ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşmenin ardından transfer için son kararı vereceğini açıkladı.

İşte Montero'nun menajeri Camano'nun açıklamaları:

"Montero'nun transferine ilişkin ile konuşabilirim. Şu anda kendisiyle ilgilenen tüm takımlarla görüşmelerimi sürdürüyorum. Sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek. Onun iyi bir sol ayağı var. 'de oynamak onun için çok iyi bir deneyim oldu. Harika bir sezon geçiriyor ve umarım takımı şampiyon olur. Atletico'ya döndüğümüzde Diego Simeone ile konuşacağım. Napoli konusuna gelecek olursak, neden olmasın? Tabii ki olabilir" ifadelerinde bulundu.

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