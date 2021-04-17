Beşiktaş'ta 6 isim sınırda geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda 6 isim sınırda geçti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takım, galibiyeti kaçırıp Oğuzhan'ı sakatlığa kurban verse de kart sınırındaki isimlerini kaybetmedi. Takımda maça sarı kart cezası sınırında çıkan Rosier, Welinton, Atiba Hutchinson, Larin, Necip ve Dorukhan cezalı duruma düşmedi. Bu 6 futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında da forma giyebilecekler.

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