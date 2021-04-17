17 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 6 isim sınırda geçti!

Beşiktaş'ta 6 isim sınırda geçti!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda 6 isim sınırda geçti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takım, galibiyeti kaçırıp Oğuzhan'ı sakatlığa kurban verse de kart sınırındaki isimlerini kaybetmedi. Takımda maça sarı kart cezası sınırında çıkan Rosier, Welinton, , Larin, Necip ve Dorukhan cezalı duruma düşmedi. Bu 6 futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında da forma giyebilecekler.

Kartal'a evinde büyük şok! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'a evinde büyük şok! Kartal'a evinde büyük şok!
Ahmet Çakar: Halis Özkahya'yı beğenmedim Ahmet Çakar: Halis Özkahya'yı beğenmedim
Kartal 17 maç sonra penaltı kazandı! Kartal 17 maç sonra penaltı kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör