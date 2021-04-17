17 Nisan 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
TEHLIKE ÇANLARI ÇALIYOR
Artık Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunlar zorlu yarışta son dönemece girilirken ön görülemeyen puan kayıpları. Ama tabii ki takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şimdi daha da önemli hale geldi. Bakalım onlar ne yapacak... Hakem Halis Özkahya'yı dün gece hiç beğenmedim. Her ne kadar Ankaragücü lehine verdiği iki penaltıda da kararları kesin doğru olsa da birçok dirsekle ve kolla surata yapılan müdahaleleri cezasız bıraktı. Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. Ve bence Beşiktaşlı N'Koudou, kayan Ankaragücülü rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Bu da kırmızı kart olabilirdi. (Sabah)
Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası Ahmet Çakar: Halis Özkahya'yı beğenmedim
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından Sabah Yazarı Ahmet Çakar hakem Halis Özkahya hakkında açıklamalarda bulundu. Çakar, "Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. Ve bence Beşiktaşlı N'Koudou, kayan Ankaragücülü rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Bu da kırmızı kart olabilirdi." dedi.
Beşiktaş resmen ateşle oynuyor. Geçen hafta Erzurumspor gibi zayıf bir rakibe karşı son 20 dakikada kazandılar. Ama dün gece 2-0 öne geçtikleri maçı kazanamadılar, berabere bitirdiler. Aslında ilk yarıya baktığımız vakit tüm kontrol Beşiktaş'taydı. Fazla pozisyon üretemeseler de Ankaragücü çıkamıyor, inanılmaz dominant bir Beşiktaş izliyorduk. İlk yarıyı son saniyede Kulusic'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş önde bitirdi. Ama ne olduysa ikinci yarı oldu. İkinci devrenin başında Kulusic, tekrar kendi kalesine attı.. 2-0'dan sonra sanki bir sihirli değnek Beşiktaş'a adeta 'dur' dedi. Bu dakikadan sonra sahada çabuk oynayan, çok çabuk çıkmaya çalışan bir Ankaragücü vardı ki Paintsil'in kişisel gayretiyle ilk penaltıyı kazandılar, son dakikada da Gökhan Töre'nin çok acemice müdahalesiyle ikinci penaltıyı kazanıp zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardılar.
TEHLIKE ÇANLARI ÇALIYOR
Artık Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunlar zorlu yarışta son dönemece girilirken ön görülemeyen puan kayıpları. Ama tabii ki takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şimdi daha da önemli hale geldi. Bakalım onlar ne yapacak... Hakem Halis Özkahya'yı dün gece hiç beğenmedim. Her ne kadar Ankaragücü lehine verdiği iki penaltıda da kararları kesin doğru olsa da birçok dirsekle ve kolla surata yapılan müdahaleleri cezasız bıraktı. Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. Ve bence Beşiktaşlı N'Koudou, kayan Ankaragücülü rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Bu da kırmızı kart olabilirdi. (Sabah)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig