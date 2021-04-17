17 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Ankaragücü maçı sonrası Ahmet Çakar: Halis Özkahya'yı beğenmedim

Ahmet Çakar: Halis Özkahya'yı beğenmedim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında - maçının ardından Yazarı Ahmet Çakar hakem hakkında açıklamalarda bulundu. Çakar, "Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. Ve bence Beşiktaşlı N'Koudou, kayan Ankaragücülü rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Bu da kırmızı kart olabilirdi." dedi.

resmen ateşle oynuyor. Geçen hafta gibi zayıf bir rakibe karşı son 20 dakikada kazandılar. Ama dün gece 2-0 öne geçtikleri maçı kazanamadılar, berabere bitirdiler. Aslında ilk yarıya baktığımız vakit tüm kontrol Beşiktaş'taydı. Fazla pozisyon üretemeseler de çıkamıyor, inanılmaz dominant bir Beşiktaş izliyorduk. İlk yarıyı son saniyede 'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş önde bitirdi. Ama ne olduysa ikinci yarı oldu. İkinci devrenin başında Kulusic, tekrar kendi kalesine attı.. 2-0'dan sonra sanki bir sihirli değnek Beşiktaş'a adeta 'dur' dedi. Bu dakikadan sonra sahada çabuk oynayan, çok çabuk çıkmaya çalışan bir Ankaragücü vardı ki 'in kişisel gayretiyle ilk penaltıyı kazandılar, son dakikada da 'nin çok acemice müdahalesiyle ikinci penaltıyı kazanıp zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardılar.

TEHLIKE ÇANLARI ÇALIYOR

Artık Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı. Bunlar zorlu yarışta son dönemece girilirken ön görülemeyen puan kayıpları. Ama tabii ki takipçileri ve 'ın maçları şimdi daha da önemli hale geldi. Bakalım onlar ne yapacak... Hakem 'yı dün gece hiç beğenmedim. Her ne kadar Ankaragücü lehine verdiği iki penaltıda da kararları kesin doğru olsa da birçok dirsekle ve kolla surata yapılan müdahaleleri cezasız bıraktı. Beşiktaş'ın attığı ilk golde Vida'nın bir oyuncuya dirseği var. VAR'la beraber atladılar. Ve bence Beşiktaşlı N'Koudou, kayan Ankaragücülü rakibinin diz kapağına bilerek ve isteyerek basıyor. Bu da kırmızı kart olabilirdi. ()
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