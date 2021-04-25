25 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! "Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen Aron Dönnum, Norveç basınına verdiği röportajda Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde siyah-beyazlıların kendisini istediğini söyleyerek, Beşiktaş'a gidemediği için üzgün olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

'de şampiyonluğa koşan 'ın sezon başında transfer gündemine gelen Norveçli futbolcu 'dan flaş bir itiraf geldi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm

Siyah-beyazlı takımın, Cezayirli futbolcu 'ı kiralamadan önce transferi için uğraş verdiği 23 yaşındaki , ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm

Sezon başında 'ın kendisini istediğini dile getiren genç orta saha, "'nin büyük kulüplerinden Beşiktaş, benim için 8 milyon kron önerdi ancak bu teklif 'yı memnun etmedi" dedi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm

Sözlerine devam eden Dönnum, ", 'ın yeni bir teklif yapmasını bekliyordu ancak onlar da benim satılık olmadığımı düşünüp teklif getirmediler. Oysa Valerenga, daha fazla para kazanmak için bu stratejiyi uygulamıştı" ifadelerini kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm

Genç oyuncu ayrıca 'a transferi gerçekleşmediği için üzgün olduğunu belirterek, "Eğer oraya gitseydim yer edinebileceğime emindim" şeklinde konuştu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm

takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, o dönem yaptığı açıklamada 'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm

Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek.

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