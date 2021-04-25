Son dakika Beşiktaş haberi: Flaş itiraf! "Beşiktaş'a gidemediğim için üzgünüm"
Son dakika Beşiktaş haberleri... Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen Aron Dönnum, Norveç basınına verdiği röportajda Beşiktaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde siyah-beyazlıların kendisini istediğini söyleyerek, Beşiktaş'a gidemediği için üzgün olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ın sezon başında transfer gündemine gelen Norveçli futbolcu Aron Dönnum'dan flaş bir itiraf geldi.
Siyah-beyazlı takımın, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ı kiralamadan önce transferi için uğraş verdiği 23 yaşındaki Aron Dönnum, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Genç oyuncu ayrıca Beşiktaş'a transferi gerçekleşmediği için üzgün olduğunu belirterek, "Eğer oraya gitseydim yer edinebileceğime emindim" şeklinde konuştu.
Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde Valerenga kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek.
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