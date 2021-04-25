Sözlerine devam eden Dönnum, "Valerenga, Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapmasını bekliyordu ancak onlar da benim satılık olmadığımı düşünüp teklif getirmediler. Oysa Valerenga, daha fazla para kazanmak için bu stratejiyi uygulamıştı" ifadelerini kullandı.