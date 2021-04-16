Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Artem Dovbyk sürprizi! Ukrayna basını golcüyü Kartal'a yazdı
Gelecek sezonda kadrosuna mutlaka bir forvet almak isteyen Beşiktaş'ta, gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor. Cenk Tosun'un da sezon sonu Everton'a dönmesi durumunda golcü sıkıntısı çekmek istemeyen Kartal için, bu kez Ukrayna basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig lideri Beşiktaş, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozarken, Kanadalı golcüsü Cyle Larin'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi. Forvet mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi Ukrayna'da buldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Dnipro-1 takımının 23 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ile yakından ilgileniyor. Haberlerde, Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev'in de listesinde bulunan genç santrforu Belçika'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.
Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1'e transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaparken; 10 gole direkt katkı sağladı.
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