16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Artem Dovbyk sürprizi! Ukrayna basını golcüyü Kartal'a yazdı

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Gelecek sezonda kadrosuna mutlaka bir forvet almak isteyen 'ta, gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor. 'un da sezon sonu 'a dönmesi durumunda golcü sıkıntısı çekmek istemeyen Kartal için, bu kez basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

lideri , bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda 'un uzun süreli sakatlığı moralleri bozarken, Kanadalı golcüsü 'e de iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakan yönetim, alternatif arayışına girdi. Forvet mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi 'da buldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, -1 takımının 23 yaşındaki golcüsü Artem Dovbyk ile yakından ilgileniyor. Haberlerde, ile 'in de listesinde bulunan genç santrforu 'dan bazı kulüplerin de takip ettiği bildirildi.

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Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Dovbyk, kariyerine Dnipro altyapısında başladı. Balti, Midtjylland ve Sönderjyske deneyimleri bulunan Ukraynalı oyuncu, sezon başında Dnipro-1'e transfer oldu. 1.89 boyundaki golcü bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol atarken 1 de asist yaparken; 10 gole direkt katkı sağladı.

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