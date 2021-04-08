Son dakika spor haberi: Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar antrenmanda yer almadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kartal'da sakatlığı süren Aboubakar idmana çıkmadı.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Alanyaspor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ