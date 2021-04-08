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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! Aboubakar...

Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları! Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberi: Lider , ’in 34. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar antrenmanda yer almadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

, Süper Lig'in 34. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kartal'da sakatlığı süren Aboubakar idmana çıkmadı.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Alanyaspor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

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