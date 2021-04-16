16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü Lille'e istedi! İşte o açıklamalar...

Burak Dorukhan'ı Lille'e istedi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, basınına açıklamalarda bulundu. L'Equipe verdiği demeçte Türk futbolculardan da bahseden yıldız oyuncu, Dorukhan Toköz ve hakkında flaş cümleler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, basınına önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın L'Equipe'e verdiği demeçte, "Türkiye'den hangi oyuncuları Lille'e getirirdin?" sorusuna verdiği "Dorukhan Toköz ve . Üstelik Dorukhan'ın sözleşmesi Haziran ayında bitiyor" yanıt dikkat çekti. Siyah-beyazlı kulüp, Dorukhan için şu ana kadar bir teklif almadıklarını belirtirken; Burak'ın bu sözlerinden sonra önümüzdeki günlerde bir gelişme olabileceği ifade edildi.

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