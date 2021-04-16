Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'ü Lille'e istedi! İşte o açıklamalar...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. L'Equipe verdiği demeçte Türk futbolculardan da bahseden yıldız oyuncu, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür hakkında flaş cümleler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa basınına önemli açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın L'Equipe'e verdiği demeçte, "Türkiye'den hangi oyuncuları Lille'e getirirdin?" sorusuna verdiği "Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür. Üstelik Dorukhan'ın sözleşmesi Haziran ayında bitiyor" yanıt dikkat çekti. Siyah-beyazlı kulüp, Dorukhan için şu ana kadar bir teklif almadıklarını belirtirken; Burak'ın bu sözlerinden sonra önümüzdeki günlerde bir gelişme olabileceği ifade edildi.

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