09 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaşlı Ghezzal fark yaratıyor
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal bu sezon Süper Lig'e damga vuran isimlerin başında geliyor. Yıldız futbolcu 13 asistlik katkısıyla takımının öne çıkan ismi oldu. (BJK spor haberleri)
Alanya maçında 6 şut pası veren Rachid Ghezzal, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan Beşiktaş oyuncusu oldu. WhoScored puanlamasına göre Cezayirli oyuncu şu anda 7.53 puan ortalamasıyla lider durumda. En yakım takipçiler ise Bakasetas (7.38) ve Boupendza (7.30). Toplam 13 gol pasıyla asist krallığında ilk sırada yer alan Ghezzal, 2'si kornerden olmak üzere 10 asistini ortayla yaptı. Ayrıca 3 asistini de frikik atışından verdi. (Fotomaç)
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