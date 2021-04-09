09 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Ghezzal fark yaratıyor

Kartal'da Ghezzal farkı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın Cezayirli yıldızı bu sezon 'e damga vuran isimlerin başında geliyor. Yıldız futbolcu 13 asistlik katkısıyla takımının öne çıkan ismi oldu. ( haberleri)

maçında 6 şut pası veren , bu sezon bir maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncusu oldu. WhoScored puanlamasına göre Cezayirli oyuncu şu anda 7.53 puan ortalamasıyla lider durumda. En yakım takipçiler ise (7.38) ve (7.30). Toplam 13 gol pasıyla asist krallığında ilk sırada yer alan Ghezzal, 2'si kornerden olmak üzere 10 asistini ortayla yaptı. Ayrıca 3 asistini de frikik atışından verdi. (Fotomaç)
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