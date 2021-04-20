20 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçına ışık engeli! Fırat Aydınus'tan flaş karar...

Sivasspor Beşiktaş maçına ışık engeli!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında lider , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında 'nda ışık problemi yaşandı. Karşılaşmanın hakemi ise oyuncularla görüşerek maçı devam ettirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında yaşanan ışık olayı karşılaşmaya damga vurdu. 'nda ışıkların azalması sonucunda maç bir süre durakladı. Karşılaşmanın hakemi ise oyuncularla görüşerek, maçı devam ettirdi. , "Bu şekilde oynamak isterseniz oynatalım yoksa ışıkların gelmesini bekleyelim" önerisinde bulundu.

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