20 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Sivasspor - Beşiktaş maçına ışık engeli! Fırat Aydınus'tan flaş karar...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda ışık problemi yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise oyuncularla görüşerek maçı devam ettirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin 78. dakikasında yaşanan ışık olayı karşılaşmaya damga vurdu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ışıkların azalması sonucunda maç bir süre durakladı. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise oyuncularla görüşerek, maçı devam ettirdi. Aydınus, "Bu şekilde oynamak isterseniz oynatalım yoksa ışıkların gelmesini bekleyelim" önerisinde bulundu.
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