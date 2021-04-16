16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şaşırtan detay!

Beşiktaş'ta şaşırtan detay!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

'ta, oyuncuların kaydettiği gollerin zamanlaması dikkat çekti. Siyah beyazlılarda, , , ve takımlarının gollerini forma numaralarına denk gelecek şekilde kaydetti. İşte bu ilginç olayın detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takımın 14 numarası , derbisinde takımının 14. golünü kaydederken, 24. golü 24 forma numarasıyla attı.

43. gol, 21 Ocak'taki maçında 43 numaralı 'tan gelirken, son olarak 70. golü deplasmanında 70 numarayı giyen ağlara gönderdi.

, 70 numaralı Gökhan'ın 70. golüyle ligde puanını 70'e yükseltti ve sezon başından beri süregelen forma uğuru devam etti.

Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri! haberin devamı

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