16 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şaşırtan detay!
Beşiktaş'ta, oyuncuların kaydettiği gollerin zamanlaması dikkat çekti. Siyah beyazlılarda, Aboubakar, Vida, Mensah ve Gökhan Töre takımlarının gollerini forma numaralarına denk gelecek şekilde kaydetti. İşte bu ilginç olayın detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı takımın 14 numarası Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde takımının 14. golünü kaydederken, 24. golü 24 forma numarasıyla Vida attı.
43. gol, 21 Ocak'taki Karagümrük maçında 43 numaralı Mensah'tan gelirken, son olarak 70. golü Erzurum deplasmanında 70 numarayı giyen Gökhan Töre ağlara gönderdi.
Beşiktaş, 70 numaralı Gökhan'ın 70. golüyle ligde puanını 70'e yükseltti ve sezon başından beri süregelen forma uğuru devam etti.
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