Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şaşırtan detay!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan ve Ankaragücü karşısında zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş, 3 puanı alması halinde avantaj elde edecek. Usta yazar Sinan Vardar bu önemli maç öncesi Sergen Yalçın ve Beşiktaş hakkında flaş ifadelerin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. İşte o dikkat çeken ifadeler... (BJK spor haberi)