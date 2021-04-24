Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir'le yollarını ayıran Demba Ba'nın menajerini arayıp bilgi aldı. Çebi, yıldız golcünün Fenerbahçe maçından önce kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak, "Pek alışılagelmiş bir olay değil" açıklamasını yapmıştı. İşte Çebi'nin telefon görüşmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehir ile sözleşmesinin sürpriz bir şekild fesheden Demba Ba'nın menajerinin aradı. Fenerbahçe mücadelesi öncesi Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadroya alınmayan Senegalli oyuncunun durumu tartışılmıştı. Çebi de Demba Ba'nın menajerinin arayarak yaşananlar hakkında bilgi aldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın eski oyuncusu Demba Ba'nın Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yle oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro dışı bırakılması ve ardından sözleşmesinin fesh edilmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.
Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda bu konudan da söz eden Çebi, "Demba Ba'yı iyi tanıyorum ve Beşiktaş'a transferinde emeğim var. Kendisinin çok dürüst, onurlu ve başarılı futbolcu olduğunu biliyorum. Hayatı boyunca da bu konularda titiz olduğunu biliyorum" demişti.
"Bu olay (sözleşmesinin fesh edilmesi) beni şaşırtmıştır. Ne olduğunu bilmiyorum. İlginç bir durum. Türk Futbolu'nda pek alışılagelmiş bir olay değil. Dolayısıyla Demba Ba varsa bir şey söyler. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. Camiaları zan altında bırakmamak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
Fanatik'in haberine göre, Oyuncunun temsilcisinin, Çebi'ye, Fenerbahçe mücadelesinin kadrosunda yer almayan Demba Ba'nın bu karar sebebiyle Başakşehir'in hocası Aykut Kocaman'la bir sözlü tartışma yaşadığını söylediği iletildi.
Tecrübeli futbolcunun, "İyi durumdayım ama kadroda yokum. Aylardır oynamayanlar ise kadroda!" çıkışını yaptığı ifade edildi. Bu olay sonrasında tecrübeli golcünün sözleşmesinin fesh edildiği kaydedildi. Bu bilgilerin kendisine aktarılması sonrasında Çebi'nin, Demba Ba'dan yaşananları açıklamasını beklediği bildirildi.
DEMBA BA AÇIKLADI!
Geçen yıl 13 golle şampiyonlukta pay sahibi olan bu sezon ise toplamda 9 gol atan Demba Ba'nın daha önce oruç tuma ısrarı nedeniyle Aykut Kocaman ile tartıştığı için kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu dün sosyal medya hesabından, "Son bir kaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir" paylaşımını yaptı.
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