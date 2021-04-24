"Bu olay (sözleşmesinin fesh edilmesi) beni şaşırtmıştır. Ne olduğunu bilmiyorum. İlginç bir durum. Türk Futbolu'nda pek alışılagelmiş bir olay değil. Dolayısıyla Demba Ba varsa bir şey söyler. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. Camiaları zan altında bırakmamak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.