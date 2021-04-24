24 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir'le yollarını ayıran Demba Ba'nın menajerini arayıp bilgi aldı. Çebi, yıldız golcünün Fenerbahçe maçından önce kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak, "Pek alışılagelmiş bir olay değil" açıklamasını yapmıştı. İşte Çebi'nin telefon görüşmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

Başkanı , Medipol ile sözleşmesinin sürpriz bir şekild fesheden 'nın menajerinin aradı. mücadelesi öncesi Teknik Direktör 'ın kararıyla kadroya alınmayan Senegalli oyuncunun durumu tartışılmıştı. de Demba Ba'nın menajerinin arayarak yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

"İYİ DURUMDAYIM AMA KADRODA YOKUM!"

Başkan 'nin, büyük yankı yaratan bu açıklaması sonrasında 'nın menacerini arayıp durumla ilgili olarak bilgi aldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

Başkanı , takımın eski oyuncusu 'nın Medipol 'in 'yle oynayacağı karşılaşma öncesinde kadro dışı bırakılması ve ardından sözleşmesinin fesh edilmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

Önceki gün 'nde düzenlediği toplantıda bu konudan da söz eden , "'yı iyi tanıyorum ve 'a transferinde emeğim var. Kendisinin çok dürüst, onurlu ve başarılı futbolcu olduğunu biliyorum. Hayatı boyunca da bu konularda titiz olduğunu biliyorum" demişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

"Bu olay (sözleşmesinin fesh edilmesi) beni şaşırtmıştır. Ne olduğunu bilmiyorum. İlginç bir durum. 'nda pek alışılagelmiş bir olay değil. Dolayısıyla varsa bir şey söyler. Yoksa da yok olduğunu söylemesi lazım. Camiaları zan altında bırakmamak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

'in haberine göre, Oyuncunun temsilcisinin, 'ye, mücadelesinin kadrosunda yer almayan 'nın bu karar sebebiyle 'in hocası 'la bir sözlü tartışma yaşadığını söylediği iletildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

Tecrübeli futbolcunun, "İyi durumdayım ama kadroda yokum. Aylardır oynamayanlar ise kadroda!" çıkışını yaptığı ifade edildi. Bu olay sonrasında tecrübeli golcünün sözleşmesinin fesh edildiği kaydedildi. Bu bilgilerin kendisine aktarılması sonrasında 'nin, 'dan yaşananları açıklamasını beklediği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba'nın menajerine telefon!

DEMBA BA AÇIKLADI!

Geçen yıl 13 golle şampiyonlukta pay sahibi olan bu sezon ise toplamda 9 gol atan 'nın daha önce oruç tuma ısrarı nedeniyle ile tartıştığı için kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu dün sosyal medya hesabından, "Son bir kaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir" paylaşımını yaptı.

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