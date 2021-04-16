Son dakika spor haberi: Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri "Sezonun en önemli maçlarından birine..."
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan ve Ankaragücü karşısında zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş, 3 puanı alması halinde avantaj elde edecek. Usta yazar Sinan Vardar bu önemli maç öncesi Sergen Yalçın ve Beşiktaş hakkında flaş ifadelerin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. İşte o dikkat çeken ifadeler... (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - HEDEFE ADIM ADIM
Beşiktaş bu akşam A.Gücü karşısında belki bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Kartal son haftalarda Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan başkent ekibini mağlup ederse; son 7 haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı cebine koyacak.
Son 3 haftadır Beşiktaş'ın futbol olarak vitesi küçülttüğünü kabul ediyorum ama bu bile onları yolundan geri çevirmedi. Beşiktaş kötü oynarken de kazanma alışkanlığını elde etti. Bunun yanı sıra takipçiler F.Bahçe ve G.Saray'ın birçok pahalı transfere rağmen işleri bir türlü rayına oturtamadı. Açık ve net söyleyeyim, Beşiktaş'taki inanmışlık onlarda yok.
Geçen gün Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın röportajında "Beşiktaş'ta hepimiz aynı dili konuşuyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekici. Beşiktaş'ın resmi dili tabii ki Türkçe ama yabancı oyuncuların hemen hemen hepsi Fransızca anlaşıyorlar. Küçük bir ayrıntı gibi gözüküyor ama kolej havasındaki Beşiktaş'ın başarısında bu da çok önemli bir faktör. Bu takım birbiriyle çok iyi anlaşıyor.
Tabii ki 21 takımlı ligde bu sezon dar takvime sığan maçlarda Beşiktaş'ın peşini şanssızlıklar ve aksilikler de bırakmıyor. Bu yazıyı kaleme aldığımda daha Aboubakar'ın forma giyip giymeyeceği belli değildi. Maalesef Cenk Tosun da Erzurum maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Larin'in kanat pozisyonundan ayrılıp forvete geçeceğini belirtiliyor.
N'Koudou'nun sol kanada geçip, Larin'le gol aramak tabii ki bir çözüm ama ben olsam Oğuzhan ve Josef'li oyuna başlarken Atiba'yı forvete koyardım. Çünkü Larin solda çok başarılı ve son iki maçta 4 asiste imza atan Atiba da ofansif anlamda takıma büyük güç katıyor. Tabii ki benim ki bir tavsiye niteliğinde...
Sergen hocanın işine karışmak gibi bir niyetim yok. Hakkını verelim Sergen kardeşim bu sezon çok formda ve akıllı oyun kurgusu ve oyuncu değişiklikleriyle takımın başarılı performansında büyük paya sahip. Beşiktaş'ı 1.5 yıl mali olarak çok kötü bir durumda alan Çebi ve arkadaşları yaptıkları yapılandırma anlaşmalarıyla Beşiktaş'a nefes aldırırken kulübün bağrından kopan Sergen Yalçın önderliğindeki takım büyük başarılara koşuyor. Beşiktaşlı bugün için mutlu ve en önemlisi yarın için de umutlu...
Cenk Tosun'un sakatlığına gelince... Son yıllarda devletimiz çok güzel statlar yaptı ama kulüp yöneticilerimiz maalesef bu saha zeminlerini bile koruyamıyorlar. Sadece Erzurum değil birçok stadımızda zeminlerin durumu berbat! Cenk'in taş gibi zeminde sakatlanması büyük ihmal, büyük ayıp! Sevgili Cenk sözüm sana... Biliyorum böylesine sakatlıklar can sıkar ama sen büyük başarılara tırnaklarını kazıyarak gelmiş birisin. Sinan ağabeyin olarak senin dönüşünün muhteşem olacağını biliyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig