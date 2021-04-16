Son dakika spor haberi: Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri "Sezonun en önemli maçlarından birine..."

Sergen hocanın işine karışmak gibi bir niyetim yok. Hakkını verelim Sergen kardeşim bu sezon çok formda ve akıllı oyun kurgusu ve oyuncu değişiklikleriyle takımın başarılı performansında büyük paya sahip. Beşiktaş'ı 1.5 yıl mali olarak çok kötü bir durumda alan Çebi ve arkadaşları yaptıkları yapılandırma anlaşmalarıyla Beşiktaş'a nefes aldırırken kulübün bağrından kopan Sergen Yalçın önderliğindeki takım büyük başarılara koşuyor. Beşiktaşlı bugün için mutlu ve en önemlisi yarın için de umutlu...