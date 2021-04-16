16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Ankaragücü maçı öncesi Sergen Yalçın'dan fikstür eleştirisi! "Bana komik geldi"

Yalçın'dan fikstür eleştirisi! Bana komik geldi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında sahasında 'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı için "Herkesin şartı eşit" diyen Yalçın, fikstür konusunda ise eleştirilerde bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 35. haftasında 'nü ağırlayacak 'ta teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Eksikler tüm takımlarda var. Sahaya çıkan 11 oyuncu varsa o zaman yeterli oluyor, eksikleri konuşmak mantıklı değil. Herkes için şartlar eşit.

Hikmet hoca geldikten sonra iyi bir ivme kazandı. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum.

İç sahada fire vermek istemiyoruz, mücadele ederek güçlü oyunla kazanmak istiyoruz. Oyunun devamında kenarda bekleyen oyuncularımızdan hamle şanslarımız da var.

Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef federasyondaki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi.

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