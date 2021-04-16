Beşiktaş-Ankaragücü maçı öncesi Sergen Yalçın'dan fikstür eleştirisi! "Bana komik geldi"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı için "Herkesin şartı eşit" diyen Yalçın, fikstür konusunda ise eleştirilerde bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Eksikler tüm takımlarda var. Sahaya çıkan 11 oyuncu varsa o zaman yeterli oluyor, eksikleri konuşmak mantıklı değil. Herkes için şartlar eşit.

Ankaragücü Hikmet hoca geldikten sonra iyi bir ivme kazandı. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum.

İç sahada fire vermek istemiyoruz, mücadele ederek güçlü oyunla kazanmak istiyoruz. Oyunun devamında kenarda bekleyen oyuncularımızdan hamle şanslarımız da var.

Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef federasyondaki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi.

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