16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın karşısında yine Ankaragücü hakem yine Halis Özkahya!

Yine Ankaragücü yine Halis Özkahya!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dönemde hakem atamalarına tepki gösteren için, flaş bir atama daha gerçekleşti. 'ın "Halil Umut Meler'i istemiyoruz" açıklamasının ardından Beşiktaş maçlarına iki hafta üst üste Halil Umut Meler'i atayan MHK, bu kez ligin ilk yarısında Ankaragücü maçını yöneten 'ya ligin ikinci yarısında da görev verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Teknik direktör 'ın "Halil Umut Meler'i istemiyoruz" açıklamasının ardından maçlarına iki hafta üst üste Halil Umut Meler'i atayan MHK, yine konuşulan bir atamanın altına imza attı. Sezon ilk yarısında A.Gücü-Beşiktaş maçını yöneten , bugün İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-A.Gücü karşılaşmasına da atandı. İlk yarıda oynanan A.Gücü-Beşiktaş maçında Larin'in attığı kafa golü faul gerekçesiyle iptal edilmiş ve Sergen Yalçın duruma tepki göstermişti.

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