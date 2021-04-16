Son dönemde hakem atamalarına tepki gösteren Beşiktaş için, flaş bir atama daha gerçekleşti. Sergen Yalçın'ın "Halil Umut Meler'i istemiyoruz" açıklamasının ardından Beşiktaş maçlarına iki hafta üst üste Halil Umut Meler'i atayan MHK, bu kez ligin ilk yarısında Ankaragücü maçını yöneten Halis Özkahya'ya ligin ikinci yarısında da görev verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Halil Umut Meler'i istemiyoruz" açıklamasının ardından Beşiktaş maçlarına iki hafta üst üste Halil Umut Meler'i atayan MHK, yine konuşulan bir atamanın altına imza attı. Sezon ilk yarısında A.Gücü-Beşiktaş maçını yöneten Halis Özkahya, bugün İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-A.Gücü karşılaşmasına da atandı. İlk yarıda oynanan A.Gücü-Beşiktaş maçında Larin'in attığı kafa golü faul gerekçesiyle iptal edilmiş ve Sergen Yalçın duruma tepki göstermişti.

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