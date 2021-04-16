Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş, 35. haftada Ankaragücü'nü ağırlayacak. Siyah beyazlılarda bu maçta yıldız oyuncusu Josef de Souza da takıma dahil olacak. Erzurumspor maçında kart cezasını tamamlayan Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurumspor deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza bu karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Josef de Souza'nın gelmesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendiren önemli bir gelişme.

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