16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında Josef de Souza dönüyor!

Kartal'da Josef de Souza dönüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

'de şampiyonluk yarışını lider götüren , 35. haftada 'nü ağırlayacak. Siyah beyazlılarda bu maçta yıldız oyuncusu Josef de Souza da takıma dahil olacak. Erzurumspor maçında kart cezasını tamamlayan Brezilyalı oyuncu, teknik direktör 'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurumspor deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza bu karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Josef de Souza'nın gelmesi, teknik direktör 'ın elini güçlendiren önemli bir gelişme.

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

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