Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İki takım da 3 puan için sahada olacak. Maç öncesinde siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar son haftalardaki kötü gidişe son vermek ve bu maçı kazanmak istiyor. Öte yandan Kayserispor'un ise ligde kalma yarışında 3 puana çok ihtiyacı var. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Nkodou, Gökhan Töre

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Karlo Muhar, Lennon, Pedro, Alibec, İlhan Parlak

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARTAL'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA!

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Kadroda bulunmayan Cyle Larin sınırda yer alan diğer isim.

ATIBA ŞOKU YAŞANDI!

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, adale ağrıları sebebiyle, akşam oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı ekipte, Atiba ile birlikte eksik sayısı da 7'ye yükseldi.

KAYSERİSPOR LİGİN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor, rakip filelere bıraktığı 26 gol ile 21 takım içinde en az gol atan takım oldu. 34 maçta 8 galibiyet 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar topladığı 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde 17. sırada bulunuyor. Kayserispor, geçtiğimiz sezon 34 maçta 40 kez gol sevinci yaşamıştı. Kayserispor'un 29. haftada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yendiği maç, şuana kadar en fazla gol attığı karşılaşma oldu.

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