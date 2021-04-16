16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Ankaragücü maçında ilk 11'e döndü!

Rıdvan Yılmaz ilk 11'e döndü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında sahasında 'nü ağırladı. Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, 5 maç sonra ilk 11'e döndü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'in 35. haftasında 'nü konuk eden 'ta 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 5 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Rıdvan, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Denizlispor ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı. 6 Mart'ta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen genç oyuncu; Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında ise kulübede beklemişti. Rıdvan, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.

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