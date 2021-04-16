Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Ankaragücü maçında ilk 11'e döndü!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, 5 maç sonra ilk 11'e döndü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, 5 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Rıdvan, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Denizlispor ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı. 6 Mart'ta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen genç oyuncu; Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında ise kulübede beklemişti. Rıdvan, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.
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