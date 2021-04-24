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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta Atiba şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'ta Hutchinson, sakatlığı sebebiyle maçının kadrosundan çıkartıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo 'u konuk edecek 'ta Hutchinson şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, adale ağrıları sebebiyle, akşam oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı ekipte, Atiba ile birlikte eksik sayısı da 7'ye yükseldi.

Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6'ncı futbolcu Atiba oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, 'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır.

Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

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