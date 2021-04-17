17 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan iyi haber! Sivasspor maçında...
Beşiktaş'a Sivasspor maçı öncesinde Vincent Aboubakar'dan iyi haber geldi. Nisan ayının başında bu yana formasından uzak kalan golcü futbolcu, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'a golcüsü Vincent Aboubakar'dan iyi haber geldi. Yıldız oyuncu, Nisan ayının başında sağ arka uyluğunda ödem tespit edildiği için formasından uzak kalmıştı. 29 yaşındaki forvet Sivasspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başladı. Kamerunlu futbolcunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da şans vermesi halinde kadroda olması bekleniyor.
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