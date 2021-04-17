17 Nisan 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Vincent Aboubakar'dan iyi haber! Sivasspor maçında...

Beşiktaş'ta flaş Aboubakar gelişmesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'a maçı öncesinde 'dan iyi haber geldi. Nisan ayının başında bu yana formasından uzak kalan golcü futbolcu, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'a golcüsü 'dan iyi haber geldi. Yıldız oyuncu, Nisan ayının başında sağ arka uyluğunda ödem tespit edildiği için formasından uzak kalmıştı. 29 yaşındaki forvet maçı öncesinde takımla çalışmalara başladı. Kamerunlu futbolcunun, teknik direktör 'ın da şans vermesi halinde kadroda olması bekleniyor.

Aboubakar Sivas maçında oynayabilecek mi? maçında oynayabilecek mi?

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