16 Nisan 2021, Cuma
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Beşiktaş'a Atakan Üner'den kötü haber! Diz yan bağları koptu
Beşiktaş'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı Atakan Üner'in sol diz yan bağları koptu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladığı Atakan Üner'den kötü haber geldi.
1. Lig'in 30. haftasında oynanan Boluspor-Ümraniyespor maçının 24. dakikasında sakatlanan Atakan, yerini Honore Gomis'e bırakmıştı.
Yapılan tetkikler sonucunda 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sol diz yan bağlarının koptuğu öğrenildi.
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