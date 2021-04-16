16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Atakan Üner'den kötü haber! Diz yan bağları koptu

Beşiktaş'a genç isimden kötü haber! Diz yan bağları koptu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'a kiraladığı 'in sol diz yan bağları koptu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'a kiraladığı 'den kötü haber geldi.

1. Lig'in 30. haftasında oynanan Boluspor-Ümraniyespor maçının 24. dakikasında sakatlanan Atakan, yerini Honore Gomis'e bırakmıştı.

Yapılan tetkikler sonucunda 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sol diz yan bağlarının koptuğu öğrenildi.

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