Beşiktaş'a Atakan Üner'den kötü haber! Diz yan bağları koptu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar transfer için kaynağı bulurken, çifte imzanın yolda olduğu öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)