16 Nisan 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ankaragücü maçında 17 maç sonra penaltı kazandı!

Kartal 17 maç sonra penaltı kazandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında sahasında 'nü konuk etti. Mücadelenin 1. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunun ardından VAR'dan gelen uyarıyla hakem siyah-beyazlıların lehine penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş bu kararın ardından 17 maç sonra penaltı kazanmış oldu. ( haberleri)

- karşılaşmasının 1. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında VAR uyarısıyla penaltı kazanan ancak kaçıran Beşiktaş, ligde 17 maç sonra penaltı kullandı.

'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, henüz maçın başında penaltı kazandı. 1. dakikada 'un rakibi tarafından düşürülmesi sonrasında VAR uyarısıyla Hakem pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Kevin N'Koudou, topu köşeye göndermek isterken kötü bir vuruş yaptı ve kaleci da gole izin vermedi. Ankaragücü karşısında kazanılan penaltı vuruşuyla, Beşiktaş, ligde 17 maç aradan sonra penaltı kullanmış oldu. Son olarak 3 Ocak tarihinde deplasmanında N'Koudou'nun kullandığı penaltı atışıyla gol bulan siyah-beyazlılar, bu kez bu futbolcunun kullandığı atışı değerlendiremedi. Bu sezon 8. kez penaltı kullanan Beşiktaş, bu atışların ikisinden yararlanamadı.
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