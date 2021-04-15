15 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Kartal'a kötü haber! Aboubakar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'ta şoku yaşanıyor. ( haberleri)

Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent 'ın MKE maçında da riske edilmeyeceği öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda adalesinden yaşadığı sorunun tekrar etmesinden çekinen 'ta teknik heyet, tam hazır olmadan yıldız golcüyü sahaya sürmek istemiyor. Buna göre Vincent Aboubakar'a Vodafone Park'ta oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer verilmedi.

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Cenk Tosun'un BB Erzurumspor mücadelesinde dizinden ciddi bir sakatlık yaşayıp sezonu kapatmasının ardından MKE Ankaragücü karşısında ileri uçta Cyle Larin görev yapacak.

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar Ankaragücü maçında riske edilmeyecek

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