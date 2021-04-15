Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar Ankaragücü maçında forma giyemeyecek
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Aboubakar şoku yaşanıyor. (BJK spor haberleri)
Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın MKE Ankaragücü maçında da riske edilmeyeceği öğrenildi. Kamerun Milli Takımı'nda adalesinden yaşadığı sorunun tekrar etmesinden çekinen Beşiktaş'ta teknik heyet, tam hazır olmadan yıldız golcüyü sahaya sürmek istemiyor. Buna göre Vincent Aboubakar'a Vodafone Park'ta oynanacak olan MKE Ankaragücü maçı kadrosunda yer verilmedi.
Cenk Tosun'un BB Erzurumspor mücadelesinde dizinden ciddi bir sakatlık yaşayıp sezonu kapatmasının ardından MKE Ankaragücü karşısında ileri uçta Cyle Larin görev yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig