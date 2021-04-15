15 Nisan 2021, Perşembe
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İŞTE SİYAH-BEYAZLILARIN KAMP KADROSU:
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıaya gelecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. (BJK spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıaya gelecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, Aboubakar ve Hasic, kadroda yer almadı.
İŞTE SİYAH-BEYAZLILARIN KAMP KADROSU:
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