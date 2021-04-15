15 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Kartal'ın kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıaya gelecek 'ta kamp kadrosu belli oldu. ( haberleri)

'in 35. haftasında ile karşı karşıaya gelecek 'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, Aboubakar ve Hasic, kadroda yer almadı.

İŞTE SİYAH-BEYAZLILARIN KAMP KADROSU:

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