15 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği rakam belli oldu!

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği rakam belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: TFF , 'ın 'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.

TFF , 'ın 'ya 17.340.000 TL fesih tazminatı ile birlikte, 520.200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi. işte siyah-beyazlıların KAP açıklaması...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI!

Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, eski Teknik Direktörü Sn. tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine 'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.


Anılan karara ilişkin olarak Şirketimizce Tahkim Kurulu müracaatı dahil olmak üzere tüm yasal haklarımızın kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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