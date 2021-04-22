22 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın 2018 Ocak ayında kadrosuna kattığı ve ilk etapta verim alamadığı Cyle Larin, geçtiğimiz sezon Zulte Waregem'e kiralanmıştı. Kanadalı yıldız, bu sezon siyah-beyazlılara geri döndü ve 39 maçta 19 gollük katkı sağladı. Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu 'ın Kanadalı golcüsü , birçok kulübün radarında.

Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

lideri 'ta bu sezon fark yaratan isimlerin başında geliyor.

Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Sezon başında bir başka takıma kiralanması gündeme gelen Larin, Teknik Direktör 'ın isteği üzerine takımda kalmıştı.

Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

Yalçın'ın sol kanat forvet bölgesinde kullandığı 25 yaşındaki futbolcu, çağ atladı.

Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

, bu sezon tüm kulvarlarda 19 gol atan yıldız futbolcunun değerini belirledi.

Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...

İspanyol basınında yer alan haberde siyah-beyazlıların Larin için 12 milyon Euro talep ettiğini yazdı.

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