Son dakika spor haberleri: Cyle Larin'in bonservisi belli oldu! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın 2018 Ocak ayında kadrosuna kattığı ve ilk etapta verim alamadığı Cyle Larin, geçtiğimiz sezon Zulte Waregem'e kiralanmıştı. Kanadalı yıldız, bu sezon siyah-beyazlılara geri döndü ve 39 maçta 19 gollük katkı sağladı. Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, birçok kulübün radarında.
Süper Lig lideri Beşiktaş'ta bu sezon fark yaratan isimlerin başında Cyle Larin geliyor.
Sezon başında bir başka takıma kiralanması gündeme gelen Larin, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine takımda kalmıştı.
Yalçın'ın sol kanat forvet bölgesinde kullandığı 25 yaşındaki futbolcu, çağ atladı.
Beşiktaş, bu sezon tüm kulvarlarda 19 gol atan yıldız futbolcunun değerini belirledi.
İspanyol basınında yer alan haberde siyah-beyazlıların Larin için 12 milyon Euro talep ettiğini yazdı.
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