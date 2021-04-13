BİREYSEL PERFORMANSLAR DA DAMGA VURDU!

Beşiktaş, bireysel bazda da tarihi bir performans sergiliyor. OPTA verilerine göre, bu sezon ligde 15'er gol atan Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, 1996-97 sezonundaki Oktay Derelioğlu (22)-Ertuğrul Sağlam (19)'dan bu yana 15 ve üzeri gol atan ilk forvet ikilisi oldu. 14 asist yapan Rachid Ghezzal da tüm Avrupa kıtasında Bayern Münihli Thomas Müller'den (16) sonra en fazla gol pası veren ikinci isim.