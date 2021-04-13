13 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan tarihi performans! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımda gösterdiği performansla manşetlerden düşmüyor. Genç teknik adam, hocalık kariyerinin ilk şampiyonluğuna dört nala koşarken, rekorları da kırmaya devam ediyor. Yalçın, siyah beyazlı kulübün efsane teknik direktörlerinden Gordon Milne ve Şenol Güneş'i de geride bırakmayı başardı. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan tarihi performans! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geride bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü , Beşiktaş'ın başında en az 8 maça çıkan hocalar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, yüzde 68 ile en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan tarihi performans! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

Hürriyet'in derlediği habere göre, Yalçın bu istatistikte takımı 1989-92 yılları arasında 3 kez üst üste şampiyon yapan (yüzde 60) ve 2015-17 yılları arası 2 defa üst üste mutlu sona ulaştıran 'ten (yüzde 64,4) daha başarılı bir grafik çizdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan tarihi performans! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

BİREYSEL PERFORMANSLAR DA DAMGA VURDU!
Beşiktaş, bireysel bazda da tarihi bir performans sergiliyor. OPTA verilerine göre, bu sezon ligde 15'er gol atan ve , 1996-97 sezonundaki (22)- (19)'dan bu yana 15 ve üzeri gol atan ilk forvet ikilisi oldu. 14 asist yapan da tüm kıtasında Bayern Münihli 'den (16) sonra en fazla gol pası veren ikinci isim.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan tarihi performans! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

FUTBOLCULAR DA KAZANDI
Ligde oynadığı 32 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alan Beşiktaş, 'den 76 milyon 800 bin TL başarı primi almaya hak kazandı. Siyah beyazlı futbolcular da yaklaşık 700'er bin bin TL prim aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan tarihi performans! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

Futbol Şube Sorumlusu , iç sahada kazanılan galibiyetlere derbi dahil 20'şer bin TL, deplasmanda kazanılan galibiyete 30'ar bin TL prim verdiklerini belirtti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan tarihi performans! Gordon Milne ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

BORSADA REKOR!
'lı Beşiktaş, saha dışında da kendisine güvenenlerin yüzünü güldürdü. 4-2'lik BB Erzurumspor galibiyetinin ardından siyah beyazlı kulübün borsadaki hisseleri güne yüzde 8.9 değer artışıyla başlarken, şirketin değeri de 2,9 milyar TL'yi aşarak rekor kırdı. Sezon başındaki değeri 750 milyon TL olan Beşiktaş Futbol A.Ş'nin Borsa İstanbul'daki değeri böylelikle 7 ayda 4 kat yükselmiş oldu.

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