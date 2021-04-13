13 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal durdurulamıyor! Müller'in ensesinde

Ghezzal formunun zirvesinde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal, hücumda takımına katkısını sürdürdü. Bu sezon oynadığı 23 lig maçında 3. golünü atan Ghezzal, 14 de asist yaparak, siyah-beyazlı ekibin son yıllardaki en fazla asist yapan oyuncusu oldu. Cezayirli futbolcu, 'da asist krallığı yarışında 16 asisti bulunan 'i zorluyor. Toplam 14 asiste erişen 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da tüm liglerde asist yapan futbolcular arasında ikinci sıraya yerleşti.

'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal, hücumda takımına katkısını sürdürdü. Bu sezon oynadığı 23 lig maçında 3. golünü atan Ghezzal, 14 de asist yaparak, siyah-beyazlı ekibin son yıllardaki en fazla asist yapan oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda 13 asist yaparak, son 10 yılın en yüksek rakamına çıkan isim olurken, Ghezzal Portekizli oyuncuyu geride bırakmayı başardı.

MÜLLER'İ GEÇMEK İSTİYOR
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşıyor. maçında klas bir gol atan ve bir de gol pası veren Cezayirli solak futbolcu, 'da asist krallığı yarışında 'i zorluyor. Toplam 14 asiste erişen 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da tüm liglerde asist yapan futbolcular arasında ikinci sıraya yerleşti. 16 asisti bulunan 'in yıldızı ve Ghezzal arasında ligler bitene kadar rekabet sürecek.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın önümüzdeki sezon da takımda kalması için tüm şartlarını zorlayacak. şimdiye kadar bir rakam vermedi. Başkan Çebi de, Yalçın'a Ghezzal için söz verdi. Şampiyonluk gelirse 'nden gelecek rakama göre Ghezzal'a 5 milyon euro'ya kadar bonservis teklif edilmesi kararı alındı.

Gizli kahraman Vida haberin devamı

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