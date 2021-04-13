13 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gizli kahraman Vida

Gizli kahraman Vida
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

'ta Erzurumspor maçının gizli kahramanı oldu. Yaptığı indirim, sonrasında yönetimin kendine yaptığı sözleşme yenileme teklifi Hırvat stoperi coşturdu.

'ta Erzurumspor maçının gizli kahramanı oldu. Yaptığı indirim, sonrasında yönetimin kendine yaptığı sözleşme yenileme teklifi Hırvat stoperi coşturdu. Vida, önceki akşam siyah-beyazlıların pas başlangıç noktası oldu. Zorlu zemine rağmen hiç hatasız oynadılar. Larin'e 12'si isabetli 13 pas verdi, Welinton'la 24 kez paslaştılar, Atiba'ya 11'de 11, N'Sakala'ya da 8'de 8 isabetli pas attı. 6 kezle de Ersin'den en fazla top alan isim oldu.

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