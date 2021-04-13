13 Nisan 2021, Salı
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Beşiktaş'ta gizli kahraman Vida
Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının gizli kahramanı Vida oldu. Yaptığı indirim, sonrasında yönetimin kendine yaptığı sözleşme yenileme teklifi Hırvat stoperi coşturdu.
Beşiktaş'ta Erzurumspor maçının gizli kahramanı Vida oldu. Yaptığı indirim, sonrasında yönetimin kendine yaptığı sözleşme yenileme teklifi Hırvat stoperi coşturdu. Vida, önceki akşam siyah-beyazlıların pas başlangıç noktası oldu. Zorlu zemine rağmen hiç hatasız oynadılar. Larin'e 12'si isabetli 13 pas verdi, Welinton'la 24 kez paslaştılar, Atiba'ya 11'de 11, N'Sakala'ya da 8'de 8 isabetli pas attı. 6 kezle de Ersin'den en fazla top alan isim oldu.
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