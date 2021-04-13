Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta geride kalırken bir maç eksiği bulunmasına rağmen en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Siyah-beyazlılar, kalan 8 maçta 7 puan kaybetse bile sezonu zirvede noktalayacak. İşte detaylar...

Süper Lig lideri Beşiktaş yoluna kayıpsız devam ederken, rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'la da farkı açıyor. Erzurumspor'u deplasmanda yenerek 70 yapan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor. Ligin en fazla kazanan (22), en az beraberlik alan (4) ve en az kaybeden (6) ekibi durumundaki Beşiktaş, önceki akşam aldığı galibiyetle birlikte son haftalara girilirken büyük bir avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar, kalan 8 maçta 17 puan toplarsa şampiyonluk kupasını kaldıracak. Buna göre Kara Kartal, 8 maçlık periyotta 7 puan kaybetse dahi mutlu sona ulaşacak.



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Siyah-beyazlılar 35'inci haftada Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 36'ncı haftada Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş bu iki sınavdan galibiyetle ayrılması halinde maç sayısının eşitleneceği F.Bahçe ile puan farkını da korumuş olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın 40'ıncı haftada şampiyonluğunu ilan etmesi için Galatasaray maçına en az 6 puan farkla gitmesi ve kazanması yetiyor. Siyah- beyazlılar ikili averajda Fenerbahçe'ye karşı da üstün olduğu için 40'ıncı haftanın sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark yapması halinde de şampiyonluğunu ilan edebilecek.

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