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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları! G.Saray derbisinde...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto Lig'de 34 hafta geride kalırken bir maç eksiği bulunmasına rağmen en yakın rakibi 'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Siyah-beyazlılar, kalan 8 maçta 7 puan kaybetse bile sezonu zirvede noktalayacak. İşte detaylar...

Lig lideri yoluna kayıpsız devam ederken, rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'la da farkı açıyor. 'u deplasmanda yenerek 70 yapan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor. Ligin en fazla kazanan (22), en az beraberlik alan (4) ve en az kaybeden (6) ekibi durumundaki Beşiktaş, önceki akşam aldığı galibiyetle birlikte son haftalara girilirken büyük bir avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar, kalan 8 maçta 17 puan toplarsa şampiyonluk kupasını kaldıracak. Buna göre , 8 maçlık periyotta 7 puan kaybetse dahi mutlu sona ulaşacak.

DERBİDE İŞ BİTEBİLİR
Siyah-beyazlılar 35'inci haftada ve 'nin BAY geçeceği 36'ncı haftada ile karşılaşacak. Beşiktaş bu iki sınavdan galibiyetle ayrılması halinde maç sayısının eşitleneceği F.Bahçe ile puan farkını da korumuş olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın 40'ıncı haftada şampiyonluğunu ilan etmesi için maçına en az 6 puan farkla gitmesi ve kazanması yetiyor. Siyah- beyazlılar ikili averajda Fenerbahçe'ye karşı da üstün olduğu için 40'ıncı haftanın sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark yapması halinde de şampiyonluğunu ilan edebilecek.

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