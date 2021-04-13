13 Nisan 2021, Salı
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Sergen Yalçın: Sadece avantajlıyız
Mevcut puan farkının şampiyonluk için önemli bir avantaj olduğunu söyleyen teknik direktör Sergen Yalçın, buna rağmen hiçbir şeyin bitmediğini, ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini dile getiriyor.
Mevcut puan farkının şampiyonluk için önemli bir avantaj olduğunu söyleyen teknik direktör Sergen Yalçın, buna rağmen hiçbir şeyin bitmediğini, ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini dile getiriyor. Yalçın, "Biten bir şey yok, şampiyon olmadık, sadece avantajımız var. Kalan 8 maçta maksimum puan almayı hedefliyoruz. Şimdiden G.Saray derbisin konuşmak doğru değil, motivasyonumuzu kaybetmeden maç maç kazanarak yola devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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