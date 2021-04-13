13 Nisan 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Sadece avantajlıyız

Sadece avantajlıyız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Mevcut puan farkının şampiyonluk için önemli bir avantaj olduğunu söyleyen teknik direktör , buna rağmen hiçbir şeyin bitmediğini, ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini dile getiriyor.

Mevcut puan farkının şampiyonluk için önemli bir avantaj olduğunu söyleyen teknik direktör , buna rağmen hiçbir şeyin bitmediğini, ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiğini dile getiriyor. Yalçın, "Biten bir şey yok, şampiyon olmadık, sadece avantajımız var. Kalan 8 maçta maksimum puan almayı hedefliyoruz. Şimdiden G.Saray derbisin konuşmak doğru değil, motivasyonumuzu kaybetmeden maç maç kazanarak yola devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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