Son dakika spor haberleri... Kamerun Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Vincent Aboubakar; Kasımpaşa ve Alanyaspor maçından sonra Erzurumspor deplasmanında da takımını yalnız bıraktı. Maç kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki santrfor, takıma haftaya dönüyor.

Siyah-beyazlıların cuma günü Vodafone Park'ta konuk edeceği Ankaragücü karşılaşmasında maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Aboubakar, Süper Lig'de bu sezon 25 maça çıkarken 15 kez fileleri sarsıp, 5 de asist yaptı. Tecrübeli golcü, dün ligdeki 7'inci maçını kaçırdı. Siyahbeyazlılarda kart cezasını tamamlayan Josef de Souza da Ankaragücü maçında forma giyebilecek.

(Fotomaç)

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