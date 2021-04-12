12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi! O maçla sahalara dönecek

Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberleri... 'ndan sakatlanarak dönen Vincent ; Kasımpaşa ve Alanyaspor maçından sonra Erzurumspor deplasmanında da takımını yalnız bıraktı. Maç kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki santrfor, takıma haftaya dönüyor.

Siyah-beyazlıların cuma günü 'ta konuk edeceği Ankaragücü karşılaşmasında maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. , Süper Lig'de bu sezon 25 maça çıkarken 15 kez fileleri sarsıp, 5 de asist yaptı. Tecrübeli golcü, dün ligdeki 7'inci maçını kaçırdı. Siyahbeyazlılarda kart cezasını tamamlayan Josef de Souza da Ankaragücü maçında forma giyebilecek.

(Fotomaç)

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