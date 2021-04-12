12 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi! O maçla sahalara dönecek
Son dakika spor haberleri... Kamerun Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Vincent Aboubakar; Kasımpaşa ve Alanyaspor maçından sonra Erzurumspor deplasmanında da takımını yalnız bıraktı. Maç kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki santrfor, takıma haftaya dönüyor.
Siyah-beyazlıların cuma günü Vodafone Park'ta konuk edeceği Ankaragücü karşılaşmasında maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Aboubakar, Süper Lig'de bu sezon 25 maça çıkarken 15 kez fileleri sarsıp, 5 de asist yaptı. Tecrübeli golcü, dün ligdeki 7'inci maçını kaçırdı. Siyahbeyazlılarda kart cezasını tamamlayan Josef de Souza da Ankaragücü maçında forma giyebilecek.
(Fotomaç)
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