11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın yıldız ismi Josef de Souza, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, mayıs ayında şampiyon olmak istediklerini söyledi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk açıklaması!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

dergisinin nisan ayı sayısına röportaj veren , şampiyonlukla ilgili hayalini paylaştı, çarpıcı ifadeler kullandı. Orta sahadaki savaşçı karakteri ve başarılı performansıyla siyah-beyazlıların büyük takdirini kazanan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu aktardı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk açıklaması!

Josef, "Takımdaki ortam sıcak, baskı yok. Mutlu bir çalışma grubuyla beraberiz. Şimdiye kadar iyi bir lig oynadık diyebiliriz. Kupada da finale geldik. Kolay olmayacak, çok mücadele etmemiz gerekiyor ama umarım mayıs ayında iki kupayı birden kaldırırız. 'a şampiyonluk yaşamak için geldim. Kulübe bu şansı bana tanıdığı içini sonsuz teşekkür ederim. Önümüzdeki iki kupayı kazanırsak bu inanılmaz olur" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk açıklaması!

Kişisel performansını değerlendiren siyah-beyazlı futbolcu, takım arkadaşlarına örnek olmaya çalıştığına vurgu yaptı. Defansif özelliklerinin daha ön planda olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Bence en önemlisi mücadelemle ve isteğimle diğer arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Hatta Gençlerbirliği maçında şöyle bir anımız var. Dorukhan maçtan sonra geldi ve 'Senin mücadele edişini görünce ben de aşka geldim ve içimde daha fazla oynama isteği uyandı' demişti" dedi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk açıklaması!

Şampiyonluk için geri sayımda olduğunu da kaydeden , "Uzun zamandır beklediğim bir şampiyonluk. Artık zamanı geldi. Doya doya bu şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Mayıs ayında Boğaz'ın bizim kutlama teknelerimizle dolduğunu görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk açıklaması!

, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Bildiğiniz gibi oyuncular Suudi Arabistan'a konunun maddi tarafına baktıkları için gidiyorlar. Ben de maddi açıdan değerlendirdiğim için, genç olmama rağmen iyi bir kontrat sundukları için oraya gitmeyi tercih ettim. Stadyumdaki atmosfer olsun, oyuncuların futbola yaklaşımı olsun çok profesyonel bir ortam bulmadım. Bunu gördükten sonra orada çok fazla kalmayacağımı başından beri biliyordum. Başarılı olduğum, uyum sağladığım Türkiye'ye dönmek istiyordum. Bunu da bana verdi" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu! Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaşlı yöneticiden Galatasaray'a flaş gönderme! Beşiktaşlı yöneticiden Galatasaray'a flaş gönderme!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör