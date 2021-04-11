Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan şampiyonluk açıklaması!

Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Josef de Souza, Fenerbahçe'den 2018 yılında Al Ahli'ye transfer olmasıyla ilgili bir itirafta da bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Bildiğiniz gibi oyuncular Suudi Arabistan'a konunun maddi tarafına baktıkları için gidiyorlar. Ben de maddi açıdan değerlendirdiğim için, genç olmama rağmen iyi bir kontrat sundukları için oraya gitmeyi tercih ettim. Stadyumdaki atmosfer olsun, oyuncuların futbola yaklaşımı olsun çok profesyonel bir ortam bulmadım. Bunu gördükten sonra orada çok fazla kalmayacağımı başından beri biliyordum. Başarılı olduğum, uyum sağladığım Türkiye'ye dönmek istiyordum. Bunu da bana Beşiktaş verdi" diye konuştu.

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