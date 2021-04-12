Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun ameliyat edildi. 29 yaşındaki golcünün son durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.

Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

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