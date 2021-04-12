Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kanatları uçuşa geçti! İşte büyük değişim
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kanat oyuncularının performansı geçen sezona göre büyük farklılık gösterdi. Siyah beyazlılarda, iki sezonun 34 haftalık dilimleri ele alındığında Teknilk Direktör Sergen Yalçın'ın etkisi net bir şekilde kendini gösterdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberleri)
Beşiktaş'ta kanat oyuncularının performansı geçen seneye kıyasla büyük değişim gösterdi. 34 haftalık bölüm ele alındığında iki sezon arasındaki değişim 'siyah' ve 'beyaz' kadar farklı oldu.
Siyah beyazlılarda geçen sezon Jeremain Lens, 2 gol ve 4 asistle en etkili isim olmuştu. Abdoulaye Diaby 5 gol atarken, Tyler Boyd ise 1 gol ve 1 asistte kaldı. Georges-Kevin N'Koudou ise 3 gollük katkı sağlayabilmişti.
TOPLAM 6 MİLYON EURO ÖDEME
Beşiktaş Lens'i önceki sezonlarda alırken, Diaby'e ödeme yapmadı. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd'a 2.4 milyon euro, N'Koudou'nun bonservisine ise 4.5 milyon Euro ödedi.
Beşiktaş, bu sezon başında N'Koudou'yu kadrosunda tutarken, bonservis ücreti ödemeden hamleler yaptı. Lyon ve Leicester'da beklentileri karşılayamayan Ghezzal'ı maaşını ödeme karşılığında kiralayan Beşiktaş, istenmeyen adam haline gelen ve Belçika'ya kiralanan Larin'i ise sol kanat olarak değerlendirdi. Gökhan Töre'yi de bonservissiz olarak Malatyaspor'dan alan Sergen Yalçın, kanat rotasyonunu tamamladı.
TEK BAŞINA, GEÇEN SEZONDAN İYİ
Cyle Larin, 15 gol ve 4 asistle Beşiktaş'ın son yıllardaki en iyi sol kanat performanslarından birini ortaya koydu. Sadece Larin bile geçen sezonun kanat oyuncularından daha iyi istatistikler ortaya koydu.
GHEZZAL REKORTMEN OLDU
Rachid Ghezzal, 14 asistle son yılların en çok asist yapan Beşiktaşlı oyuncusu oldu. Cezayirli futbolcu, 3 ceza sahası dışı golüyle bu istatistiğini süsledi.
N'KOUDOU BİLE 3'E KATLADI
Geçen sezon 3 golde kalan N'Koudou, 4 gol ve 4 asitle performansını neredeyse 3'e katladı.
Sakatlıklar boğuşsa da Gökhan Töre de 2 gol ve 1 asistle beğeni topladı.
Geçen sezon başında kanat oyuncu transferine yaklaşık 6 milyon euro harcayan Beşiktaş, bu sezon para harcamadan 47 gollük katkı aldı ve geçen sezonu 3'e katladı.
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