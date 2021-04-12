12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kanatları uçuşa geçti! İşte büyük değişim

Beşiktaş'ın kanatları uçuşa geçti! İşte büyük değişim
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta kanat oyuncularının performansı geçen sezona göre büyük farklılık gösterdi. Siyah beyazlılarda, iki sezonun 34 haftalık dilimleri ele alındığında Teknilk Direktör 'ın etkisi net bir şekilde kendini gösterdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberleri)

'ta kanat oyuncularının performansı geçen seneye kıyasla büyük değişim gösterdi. 34 haftalık bölüm ele alındığında iki sezon arasındaki değişim 'siyah' ve 'beyaz' kadar farklı oldu.

Siyah beyazlılarda geçen sezon , 2 gol ve 4 asistle en etkili isim olmuştu. Abdoulaye Diaby 5 gol atarken, ise 1 gol ve 1 asistte kaldı. -Kevin N'Koudou ise 3 gollük katkı sağlayabilmişti.

TOPLAM 6 MİLYON EURO ÖDEME

Beşiktaş Lens'i önceki sezonlarda alırken, Diaby'e ödeme yapmadı. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd'a 2.4 milyon euro, N'Koudou'nun bonservisine ise 4.5 milyon Euro ödedi.

Beşiktaş, bu sezon başında N'Koudou'yu kadrosunda tutarken, bonservis ücreti ödemeden hamleler yaptı. Lyon ve 'da beklentileri karşılayamayan Ghezzal'ı maaşını ödeme karşılığında kiralayan Beşiktaş, istenmeyen adam haline gelen ve 'ya kiralanan 'i ise sol kanat olarak değerlendirdi. 'yi de bonservissiz olarak 'dan alan , kanat rotasyonunu tamamladı.

TEK BAŞINA, GEÇEN SEZONDAN İYİ

, 15 gol ve 4 asistle Beşiktaş'ın son yıllardaki en iyi sol kanat performanslarından birini ortaya koydu. Sadece Larin bile geçen sezonun kanat oyuncularından daha iyi istatistikler ortaya koydu.

GHEZZAL REKORTMEN OLDU

, 14 asistle son yılların en çok asist yapan Beşiktaşlı oyuncusu oldu. Cezayirli futbolcu, 3 ceza sahası dışı golüyle bu istatistiğini süsledi.

N'KOUDOU BİLE 3'E KATLADI

Geçen sezon 3 golde kalan N'Koudou, 4 gol ve 4 asitle performansını neredeyse 3'e katladı.

Sakatlıklar boğuşsa da Gökhan Töre de 2 gol ve 1 asistle beğeni topladı.

Geçen sezon başında kanat oyuncu transferine yaklaşık 6 milyon euro harcayan Beşiktaş, bu sezon para harcamadan 47 gollük katkı aldı ve geçen sezonu 3'e katladı.

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