Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Afyon maçı ertelendi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Afyon Belediyesi mücadelesi, Afyon ekibindeki corona virüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (Bjk haberleri)

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanacak Beşiktaş Icrypex - HDI Sigorta Afyon Belediyesi karşılaşması, Afyon ekibindeki corona virüs vakaları sebebiyle ertelendi.

Beşiktaş'ın 27. ve 28. haftada oynanması planlanan Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol karşılaşmaları da siyah beyazlılardaki vakalar sebebiyle ertelenmişti.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ