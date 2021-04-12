12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Afyon maçı ertelendi!

Beşiktaş maçı ertelendi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'nin 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - mücadelesi, Afyon ekibindeki corona virüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (Bjk haberleri)

Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanacak - karşılaşması, Afyon ekibindeki corona virüs vakaları sebebiyle ertelendi.

Beşiktaş'ın 27. ve 28. haftada oynanması planlanan ve karşılaşmaları da siyah beyazlılardaki vakalar sebebiyle ertelenmişti.

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