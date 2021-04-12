12 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Oğuzhan'dan 3 ay sonra gol!

Oğuzhan'dan 3 ay sonra gol!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberi: ’ın yıldız orta saha oyuncusu , ligde 3 ay aradan sonra gol kaydetti. En son 6 Ocak'taki Rizespor karşılaşmasında şık bir gole imza atan , 3 aylık suskunluğunu Erzurumspor maçında bozdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberleri)

'ın yıldız orta saha oyuncusu , ligde 3 ay sonra golle tanıştı.

Bu sezon yedisi ilk 11 olmak üzere 18 mücadeleye çıkan , şu ana kadar 2 gol 1 asistlik performans göstermişti. 28 yaşındaki futbolcu, en son 6 Ocak 2021'de 6-0 kazandıkları maçında gol atmıştı. Oğuzhan gol sayısını üçe çıkardı.

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